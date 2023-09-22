Анна Богомолова рассказала о характере Павла Прилучного

Актриса Анна Богомолова в разговоре с порталом «Страсти» заявила, что Павел Прилучный за прицелами камер является очень тонким человеком.

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«Мы с ним знакомы лично, и он прекрасный человек, большой джентльмен, очень тонкий, адекватный и классный. Не сталкивалась с тем, что с ним якобы сложно найти общий язык. Как по мне, он душка!» — подчеркнула Богомолова.

Она рассказала об этом на премьере фильма «Лада Голд», на съемках которого и работала с Прилучным. По словам Богомоловой, ее героиня в фильме совсем на нее не похожа, но из-за этого актрисе было только интереснее играть нового для себя персонажа.