Анна Богомолова рассказала о характере Павла Прилучного
Актриса Анна Богомолова в разговоре с порталом «Страсти» заявила, что Павел Прилучный за прицелами камер является очень тонким человеком.
«Мы с ним знакомы лично, и он прекрасный человек, большой джентльмен, очень тонкий, адекватный и классный. Не сталкивалась с тем, что с ним якобы сложно найти общий язык. Как по мне, он душка!» — подчеркнула Богомолова.
Она рассказала об этом на премьере фильма «Лада Голд», на съемках которого и работала с Прилучным. По словам Богомоловой, ее героиня в фильме совсем на нее не похожа, но из-за этого актрисе было только интереснее играть нового для себя персонажа.
Павел Прилучный женат на актрисе Зепюр Брутян, с которой они познакомились на съемках сериала «В клетке». Актер сделал предложение Брутян спустя несколько свиданий. Церемония бракосочетания состоялась в Армении летом 2022 года. В конце апреля 2023 года Зепюр Брутян родила сына Микаэля. Для Павла Прилучного этот ребенок стал третьим: у актера есть сын Тимофей и дочь Мия от бывшей жены, актрисы Агаты Муцениеце.