44-летняя Елена Летучая раскрыла секреты своей красоты

Известная российская ведущая Елена Летучая раскрыла секреты своей красоты. Соответствующие истории появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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На размещенных кадрах 44-летняя звезда предстала в кабинете косметолога, сидя в кресле в необычной позе с согнутой правой ногой. На коже знаменитости было расположено специальное приспособление, которое воздействует на жировые клетки с помощью холода.

«Эта процедура, кстати, спасает меня много-много лет», — призналась она.

В ролике Летучая совместно со своим доктором рассказала, что планирует сделать инъекции в области лица без гиалуроновой кислоты. По словам врача, после манипуляций у журналистки будет молодая кожа без отеков.

«Лежу тут в раскоряку, конечно, сейчас еще и личико мне заколют», — иронично прокомментировала ведущая.