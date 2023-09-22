Ивлееву раскритиковали за чрезмерную худобу

«Не твой стиль. Старит на 10 лет», «Постаревшая наркоманка», «На Орбакайте похожа», «Худоба эта не к лицу тебе», «Болезненно выглядишь», «Что ты с собой делаешь?» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — отметили они.