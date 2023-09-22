"Болезненно выглядишь". Ивлееву раскритиковали за чрезмерную худобу
Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева поделилась новыми кадрами, которые поразили ее аудиторию. Артистка предстала в необычном образе.
Ивлеева надела короткое черно-белое платье и туфли на каблуке. Знаменитость собрала волосы в хвост и сделала косую челку, а также добавила черные очки к своему образу.
Поклонники Анастасии не оценили ее наряд. По их мнению, блогерша выглядит болезненной и старой.
WomanHit.ru
«Не твой стиль. Старит на 10 лет», «Постаревшая наркоманка», «На Орбакайте похожа», «Худоба эта не к лицу тебе», «Болезненно выглядишь», «Что ты с собой делаешь?» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — отметили они.