$96.08-0.54102.36-1.01

"Болезненно выглядишь". Ивлееву раскритиковали за чрезмерную худобу

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева поделилась новыми кадрами, которые поразили ее аудиторию. Артистка предстала в необычном образе.

Ивлееву раскритиковали за чрезмерную худобу
© WomanHit.ru

Ивлеева надела короткое черно-белое платье и туфли на каблуке. Знаменитость собрала волосы в хвост и сделала косую челку, а также добавила черные очки к своему образу.

Поклонники Анастасии не оценили ее наряд. По их мнению, блогерша выглядит болезненной и старой.

WomanHit.ru

«Не твой стиль. Старит на 10 лет», «Постаревшая наркоманка», «На Орбакайте похожа», «Худоба эта не к лицу тебе», «Болезненно выглядишь», «Что ты с собой делаешь?» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — отметили они.