Резко помолодела: актриса Порошина удивила новым имиджем
Актриса театра и кино Мария Порошина получила широкую известность после роли Тамары в сериале «Бригада». Теперь Мария является одной из наиболее востребованных артисток. Об этом сообщает издание «Дни.ру».
На днях Мария Порошина предстала в новом образе перед общественностью. Стилисты поменяли прическу и цвет волос. Ее близкая подруга и коллега по цеху, с которой они дружат более 30 лет, опубликовала на своей странице в соцсети фотографию. На фото Наталия Антонова стоит рядом с преобразившиеся актрисой.
Поклонники не верят, что красоткам на публикации почти по пятьдесят лет. Они считают, что с новым внешним видом Мария Порошина помолодела на два десятка лет.
«Вам самим больше 30 не дашь», – прокомментировала фото одна из подписчиц.
По словам актрисы, сохранить внешний вид ей помогает утренняя зарядка, упражнения на осанку и правильное питание. При этом раз в неделю Мария устраивает разгрузочный день. Также она посещает косметолога, а дома у нее много уходовой косметики.