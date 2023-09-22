Резко помолодела: актриса Порошина удивила новым имиджем

Актриса театра и кино Мария Порошина получила широкую известность после роли Тамары в сериале «Бригада». Теперь Мария является одной из наиболее востребованных артисток. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

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На днях Мария Порошина предстала в новом образе перед общественностью. Стилисты поменяли прическу и цвет волос. Ее близкая подруга и коллега по цеху, с которой они дружат более 30 лет, опубликовала на своей странице в соцсети фотографию. На фото Наталия Антонова стоит рядом с преобразившиеся актрисой.

Поклонники не верят, что красоткам на публикации почти по пятьдесят лет. Они считают, что с новым внешним видом Мария Порошина помолодела на два десятка лет.

Соцсети

«Вам самим больше 30 не дашь», – прокомментировала фото одна из подписчиц.