Рами Малек и Эмма Коррин перестали скрывать роман

Рами Малека и Эмму Коррин сфотографировали целующимися, через два месяца после сообщений об их возможных близких отношениях. Интимный момент фотографы подловили во время полуфинального матча теннисного турнира US Open в Нью-Йорке, который звёзды наблюдали, сидя на трибуне в качестве зрителей.

О романе Малека и Коррин впервые заговорили в июле, когда их заметили на концерте Брюса Спрингстина. В августе стало известно, что у актёров «нежные отношения», и они «весело» проводят время . До этого у Малека был пятилетний роман с партнёршей по оскароносному фильму «Богемская рапсодия», актрисой Люси Бойнтон. А Коррин встречалась с дизайнером Ибрагимом Ниджоей.