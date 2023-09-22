Цой раскрыла секрет долгого брака

Российская певица Анита Цой рассказала, от чего, на ее взгляд, зависит счастье в браке. Секрет долгих отношений она раскрыла в беседе с «Вечерней Москвой».

52-летняя артистка состоит в браке уже 33 года. Она считает, что один из самых важных компонентов брака — встречи за столом. «За едой люди общаются, решают свои житейские вопросы, мирятся, а уж если еда вкусная, то и женятся. За вкусным столом собирается вся семья, друзья и проходят сложнейшие переговоры», — сказала она.