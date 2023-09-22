«Его могли подставить»: Волочкова отреагировала на задержание своего экс-жениха Дюрана
Бывший возлюбленный российской балерины Анастасии Волочковой, кондитер Дмитрий Дюран задержан по подозрению в крупном мошенничестве. По данным SHOT, он обманул около 60 человек на 100 миллионов рублей. «Вечерняя Москва» пообщалась с Волчоковой и выяснила, способен ли был на такой поступок Дюран.
Добропорядочный человек
По словам экс-примы Большого театра, с Дмитрием Дюраном она познакомилась чуть больше года назад:
— У меня было шоу «Балерина в зазеркалье цирка». Дмитрий пришел с огромным букетом роз, подарил мне их на сцене и через моих представителей попросил, чтобы меня с ним познакомили и привели его в мою комнату. Дмитрий оказался очень добропорядочным человеком, на протяжении года он угощал участниц нашего проекта десертами своей компании.
Компания Дмитрия Дюрана, как пояснила знаменитость, занимается изготовлением вкусных и полезных десертов.
— Я была очень благодарна Диме за все. Он вызвал расположение к себе своими красивыми поступками, после чего я пригласила его к себе домой. Хочу акцентировать, что в мой дом вхож не каждый. И Дмитрий появился накануне Нового года на пороге моего жилища в образе Деда Мороза с мешочком подарков. А на следующий день он прислал мне тысячу белых роз. Это было очень красиво. После этого мы начали дружить с ним, — продолжила звезда.
Шутки о свадьбе
Тогда же пара пустила слух о скорой свадьбе.
— Но сделали мы это в образе Деда Мороза и Снегурочки. Понимаете, не только пресса и критики могут глумиться надо мной, но я и сама способна это делать, причем ярко и незабываемо, — сказала собеседница «ВМ».
Балерина подчеркнула, что знает Дмитрия как порядочного человека. Она не исключает, что его могли подставить:
— Почему все исключают ситуацию, при которой его могли просто подставить? А чтобы вызвать еще больший резонанс, пресса просто приписала еще и мое имя. Вот и произошел эффект взорвавшейся бомбы.
При этом Волочкова отметила: если бы Дюран скрывался, он вряд ли бы так часто появлялся на светских раутах и мероприятиях, которые она тоже посещала. Скорее всего, как предположила балерина, он бы покинул территорию России.