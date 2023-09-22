Волочкова отреагировала на задержание своего экс-жениха Дюрана

— Я была очень благодарна Диме за все. Он вызвал расположение к себе своими красивыми поступками, после чего я пригласила его к себе домой. Хочу акцентировать, что в мой дом вхож не каждый. И Дмитрий появился накануне Нового года на пороге моего жилища в образе Деда Мороза с мешочком подарков. А на следующий день он прислал мне тысячу белых роз. Это было очень красиво. После этого мы начали дружить с ним, — продолжила звезда.