Айза показала жуткую деталь, обнаруженную спустя 10 лет после ринопластики

«Если я делала операцию на нос в 2013 году, то эта хрень во мне была с 2013 года, я вчера не могла найти себе место от шока, который испытала. И мне не делали пластику на нос, мне в лор-клинике хирург делал сломанную перегородку, нос был завален на левый бок», — объяснила Айза. Кстати, фото пугающей нити прилагаются.