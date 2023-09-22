Айза показала жуткую деталь, обнаруженную спустя 10 лет после ринопластики

Айза-Лилуна Ай показала жуткую деталь, обнаруженную спустя 10 лет после ринопластики
Блогер откровенна со своими подписчиками как никто, а потому рассказывает им и о своих бьюти-процедурах, к которым порой прибегает, и об их последствиях.
«Короче! Это ужас!» — начала Айза-Лилуна Ай свою очередную жуткую историю, и тут все напряглись.
Все началось с того, что она обнаружила у себя в носу странный стежок, за который, естественно, потянула. Оказалось, что это операционная нить длиною почти в три сантиметра, которая не растворилась после процедуры, сделанной 10 лет назад.
«Если я делала операцию на нос в 2013 году, то эта хрень во мне была с 2013 года, я вчера не могла найти себе место от шока, который испытала. И мне не делали пластику на нос, мне в лор-клинике хирург делал сломанную перегородку, нос был завален на левый бок», — объяснила Айза. Кстати, фото пугающей нити прилагаются.
Фолловеры бизнесвумен оказались готовы к подобным откровениям и вовсю начали делиться похожим опытом. Некоторые даже признались, что такие истории — просто антиреклама пластических операций. В общем, такой поддержке только позавидовать.