И хотя с виду кажется, что в жизни поп-певицы уже все в порядке и от развода с Жераром Пике она точно оправилась, на деле все обстоит иначе. Как перчатки меняющая бойфрендов Шакира все еще льет слезы по утрате и разрушенной семье. Об этом она рассказала в недавнем интервью Billboard.

По словам селебрити, до измены своего бывшего супруга она верила в пресловутое «долго и счастливо», прямо как в сказке. Однако все мы хорошо знаем: волшебный финал в жизни маловероятен. «Моим приоритетом был мой дом, моя семья. Я верила в «пока смерть не разлучит нас». Я верила в эту мечту», — эмоционально призналась Шакира.