Хайди Клум призналась, какая деталь в работе с Victoria’s Secret ее не устраивала

В модельном бизнесе улыбки ярче, чем у Хайди Клум, вы точно не найдете: на каждой ковровой дорожке, пока остальные осыпают папарацци томными взглядами, селебрити просто сияет — вот это оптимизм!

Накануне модель дала интервью изданию People и раскрыла, что ее не устраивало в работе с брендом Victoria's Secret, — без фирменного задора тут тоже не обошлось.

50-летняя Хайди призналась, что руководство VS было несправедливо к ней в том, что касается размера ангельских крыльев, в которых модели демонстрировали белье.

«Я гордилась тем, что работаю в Victoria's Secret... Остальные модели говорили: "О, они заставили нас носить эти крылья", а я такая: "Я всегда хотела эти крылья!" И я расстраивалась, если самые большие доставались не мне», — весело поделилась она.

Клум добавила, что всегда устраивала разборки, потому что не хотела носить «эти куриные крылышки».

«Мне всегда нужны были самые большие, какие только могут быть, и я носила их с гордостью», — отметила модель.

Кстати, о своей лучезарной улыбке Хайди тоже поговорила и честно рассказала, что она просто съеживается от стереотипной суровости, которая обычно царит на подиуме: