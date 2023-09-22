Родион Газманов рассказал, на что ему не жалко тратить деньги
Певец Родион Газманов признался в интервью с телеканалом МУЗ-ТВ, что ему не жалко тратить деньги на музыку и свою любимую женщину.
Газманов отметил, что его гонорары выросли и продолжают расти. Он не назвал точную сумму своего заработка.
«Впервые после карантина запросов на концерты больше, чем я могу их дать. Приходится отказываться от выступлений — это связано и с логистикой, и с несколькими запросами на одну дату», — поделился музыкант.
Родион Газманов родился в семье известного певца и композитора Олега Газманова. С детства он увлекался музыкой. В 1985 году певец участвовал в детском городском ансамбле «Поющие горошины» в Калининграде. В 2012-м он основательно занялся своей музыкальной карьерой. В 2013-м выпустил дебютный сольный альбом «Противофазы».
В августе стало известно, что Олег Газманов заработал в 2022 году более шести миллионов рублей на своем бизнесе. Общая сумма заработка от трех компаний звезды составила 6,523 миллиона рублей. Артист открыл ООО «Процентр», ООО «Омг Продакшн» и ООО «Омг-Промо» в 2016 году. Все бизнесы осуществляют деятельность в области исполнительских искусств.