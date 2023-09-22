Газманов рассказал, на что ему не жалко тратить деньги

Певец Родион Газманов признался в интервью с телеканалом МУЗ-ТВ, что ему не жалко тратить деньги на музыку и свою любимую женщину.

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Газманов отметил, что его гонорары выросли и продолжают расти. Он не назвал точную сумму своего заработка.

«Впервые после карантина запросов на концерты больше, чем я могу их дать. Приходится отказываться от выступлений — это связано и с логистикой, и с несколькими запросами на одну дату», — поделился музыкант.

Родион Газманов родился в семье известного певца и композитора Олега Газманова. С детства он увлекался музыкой. В 1985 году певец участвовал в детском городском ансамбле «Поющие горошины» в Калининграде. В 2012-м он основательно занялся своей музыкальной карьерой. В 2013-м выпустил дебютный сольный альбом «Противофазы».