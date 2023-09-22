Раскрыт секрет успеха дочери Успенской: «Ее история поражает и трогает до глубины души»
Артистка вдохновляет людей своей жизненной историей.
Дочь артистки Любови Успенской Татьяна Плаксина стремительно набирает популярность в отечественном шоу-бизнесе. «Дни.ру» вместе с музыкантом Русланом Бариновым разобрались, в чем заключается феномен начинающей певицы.
«Ее история поражает и трогает до глубины души, вызывая у меня смешанные эмоции. Здесь уже не только речь идет о ее талантах и харизме, а скорее о том ужасном ощущении сожаления, которое испытывается к ней, наблюдая за ее трудностями и препятствиями», — объяснил Баринов.
Музыкант считает, что тем самым Плаксина вдохновляет людей, которые также прошли через тяжелые испытания в своей жизни.
«Стоит также отметить и роль ее мамы Любы Успенской, которая является не только именем, но и непосредственной поддержкой. Мама Татьяны имеет огромную аудиторию и приносит значительный вклад в успех и признание дочери. Необходимо отметить, что без такой замечательной женщины рядом с ней не было бы и этого огромного внимания и ажиотажа, который сопровождается на концертах», — рассказал артист.
Он указал, что сама история Татьяны имеет крутой пиар-ход для продвижения ее творчества.
«Это идет в плюс как Любе Успенской, так и ее дочери. Ведь история внутри семьи тоже обещает лучшего. Дай Бог, чтоб было действительно все хорошо и они нашли общий язык, а не показатель "счастливой семьи», — отметил Баринов.