Артистка вдохновляет людей своей жизненной историей.

«Стоит также отметить и роль ее мамы Любы Успенской, которая является не только именем, но и непосредственной поддержкой. Мама Татьяны имеет огромную аудиторию и приносит значительный вклад в успех и признание дочери. Необходимо отметить, что без такой замечательной женщины рядом с ней не было бы и этого огромного внимания и ажиотажа, который сопровождается на концертах», — рассказал артист.