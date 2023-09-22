Певица Нюша опубликовала фото в бикини

Певица Нюша показала фигуру в купальнике на отдыхе в Турции. Снимками она поделилась в социальных сетях. Нюша уже несколько дней отдыхает в Турции вместе с детьми. На последних фото из отпуска певица позировала в желтом бикини.

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Волосы она уложила в высокий пучок и отказалась от макияжа. Она также снялась с дочерью у фонтана. Нюша сменила купальник и продемонстрировала фигуру в слитной модели. Артистка родила дочь от бизнесмена Игоря Сивова, за которого вышла замуж летом 2017 года. Певица отмечала, что они действительно назвали девочку в честь главного персонажа их любимого мультфильма "Король Лев".