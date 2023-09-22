Певица Нюша опубликовала фото в бикини
Певица Нюша показала фигуру в купальнике на отдыхе в Турции. Снимками она поделилась в социальных сетях. Нюша уже несколько дней отдыхает в Турции вместе с детьми. На последних фото из отпуска певица позировала в желтом бикини.
Волосы она уложила в высокий пучок и отказалась от макияжа. Она также снялась с дочерью у фонтана. Нюша сменила купальник и продемонстрировала фигуру в слитной модели. Артистка родила дочь от бизнесмена Игоря Сивова, за которого вышла замуж летом 2017 года. Певица отмечала, что они действительно назвали девочку в честь главного персонажа их любимого мультфильма "Король Лев".
По словам звезды, она уже давно не обращает внимания на язвительные комментарии в сети по этому поводу, а многие высказывания даже заставляют ее искренне смеяться. У супругов также подрастает годовалый сын Саффрон. Нюша рассказывала, что за неделю до родов определилась с именем для мальчика, увидев "подсказку" на билборде, и супруг поддержал такое решение. По словам артистки, ее семья всегда обращает внимание на знаки "свыше".