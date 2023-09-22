Голливудская актриса Энн Хэтэуэй поделилась секретом своей молодости

Популярная американская актриса Энн Хэтэуэй раскрыла секрет своей красоты и молодости. Об этом пишет Мир 24 со ссылкой на журнал People.

© Кадр из фильма "Материнский инстинкт"

По словам звезды, в 40 лет она чувствует себя значительно лучше, чем в 20.

Энн Хэтэуэй объяснила это тем, что сейчас она гораздо лучше заботится о себе, чем двадцать лет назад.

Актриса также поделилась своими секретами: она уже десять лет не употребляет алкоголь и ведет здоровый образ жизни, а лучшей инвестицией в себя актриса назвала уход за кожей. Причем он должен быть регулярным, а не от случая к случаю.