Актриса Джулианна Мур опубликовала фото без макияжа

Американская актриса и писательница Джулианна Мур опубликовала фото без макияжа. Соответствующим снимком она поделилась с поклонниками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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62-летняя Джулианна Мур выложила в личном блоге "честное" селфи. На опубликованной фотографии актриса предстала без одежды, с завязанными в пучок волосами и без макияжа. Актриса находилась в кабинете у косметолога, который делал уходовые процедуры. Поклонники Джулианны Мур восхитились ее внешним видом.

"Обожаю вас без макияжа, вы чудесная", "Самая обаятельная леди на свете", "Выглядишь прекрасно", "Потрясающая улыбка", "Красивая", — писали интернет-пользователей.

Джулианна Мур — американская актриса и писательница. Лауреат премии "Оскар", двух премий "Эмми", двух премий "Золотой глобус", премии BAFTA и двух премий Гильдии киноактеров США. Джулианна Мур считается ведущей американской характерной актрисой, умеющей играть как в фильмах мейнстрима, так и в малобюджетных независимых постановках. В 2022 году Джулианна