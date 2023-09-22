Звезда «Дома-2» впервые показала лица близнецов, которые скрывала целый год

Терпение у звезды «Дома-2», надо сказать, железное: ровно год она тщательно скрывала своих наследников от глаз назойливых подписчиков, не разу не забыв закрыть лица близнецов смайликами. И вот на прошлой неделе Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур наконец-то крестили малышей, а это значит, что Кристиан и Даниэль теперь могут начать полноценную публичную жизнь.

Сегодня, в первый день рождения близнецов, блогерша представила их своим подписчикам. Родились братья, напомним, недоношенными. Юлии делали кесарево сечение, после которого она месяц провела в больнице, а дети в реанимации. Кадров с первой встречи с малышами у звезды «Дома-2», к сожалению, нет, зато в архивах осталось невероятно трогательное видео первых минут жизни ее наследников.

Не обделила Юлия своих подписчиков и снимками уже подросших близнецов. Девушка выкатила пост-поздравление, который сопроводила роскошной семейной фотосессией. Правда, без отца малышей — Мондезира Свет-Амура. Они с Юлией, напомним, сейчас в ссоре. Тем не менее, как бы поклонникам селебрити-мамы ни хотелось, сходство малышей с отцом отрицать глупо: в комментариях подписчики обратили внимание на то, что Кристиан больше похож на папу, а Даниэль на маму. Мы в отличие от преданных поклонников различать малышей пока не можем, но обещаем исправиться. Тем более, как сказала Юлия, эти «очаровательные мордашки» теперь будут чаще мелькать в ее ленте.