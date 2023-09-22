Екатерина Климова похвасталась взрослой дочерью

Екатерина Климова не скрывает фотографии своих детей, но и не слишком балует поклонников семейными снимками.

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Так что каждый новый кадр дочерей или сыновей знаменитости вызывает восторг в социальных сетях.

Екатерина Климова — одна из самых красивых актрис российского кинематографа. Кажется, что с годами знаменитость ничуть не меняется, растут и взрослеют лишь ее дети. А детей у Екатерины четверо.

Старшая из них — Елизавета Хорошилова. Ее поклонники Климовой помнят с малых лет и порой интернет-пользователям сложно поверить, что Елизавете уже 21 год и она студентка самого престижного университета в стране. Фотографии Хорошиловой все реже можно увидеть в аккаунте Екатерины. Но порой гордая дочерью мать все же не публикует совместные снимки. Так случилось и в этот раз.

Елизавета позировала вместе с актрисой в домашней обстановке. Обе были облачены в удобные пижамные костюмы, на лицах отсутствовала косметика, а волосы спадали на плечи тяжелыми прядями. Как отметили в сети, Елизавета унаследовала от матери утонченные черты лица, необычный цвет глаз и стройную фигуру. Вот только идти по стопам Климовой девушка пока не планирует. Хорошилова учится на на факультете журналистики и не рвется на театральную сцену.

Напомним, что кроме Елизаветы у Екатерины также подрастают сыновья от Игоря Петренко — 17-летний Матвей и 15-летний Корней, а также дочь от третьего мужа Гелы Месхи — 8-летняя Белла.