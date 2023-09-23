50-летняя Хайди Клум снялась в трусах и белых носках

Немецкая супермодель Хайди Клум стала лицом нового выпуска журнала People. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) издания.
50-летняя модель позировала в белых трусах, красном свитере и носках с лоферами. Ей распустили волосы, сделали укладку с локонами и нюдовый макияж. Завершила образ черная бейсболка.
В конце августа супермодель призналась, что следит за своим питанием и считает калории. По словам звезды, в день она позволяет себе в общей сложности не более 900 калорий. Когда один из подписчиков спросил у модели, сколько она сейчас весит, Хайди Клум достала весы и взвесилась в прямом эфире. Спустя несколько дней Хайди Клум назвала «ерундой» слухи о своей экстремальной диете.
«Если бы я потребляла 900 калорий в день, я была бы похожа на зубочистку. Эта информация выходит за рамки безумия. Я просто ненавижу, когда люди так лгут, потому что много людей прочтут это и скажут: «О, она делает это, так что теперь я съем всего 900 калорий», — возмутилась Клум.
Ранее Хайди Клум назвала крылья «ангелов» Victoria's Secret «куриными крылышками».