50-летняя Хайди Клум снялась в трусах и белых носках

«Если бы я потребляла 900 калорий в день, я была бы похожа на зубочистку. Эта информация выходит за рамки безумия. Я просто ненавижу, когда люди так лгут, потому что много людей прочтут это и скажут: «О, она делает это, так что теперь я съем всего 900 калорий», — возмутилась Клум.