Рита Ора в двух словах описала своего мужа Тайку Вайтити

Певица Рита Ора на шоу Watch What Happens Live в разговоре с ведущим Энди Коэном описала своего мужа Тайку Вайтити в двух словах.
«Просто... просто... бог секса», — высказалась Ора.
Весной 2023 года Рита Ора и Тайка Вайтити стали героями австралийской версии журнала Vogue. В интервью пара впервые рассказала о своей тайной свадьбе. По словам супругов, они устроили небольшое торжество в своем доме в Лос-Анджелесе, куда пригласили только самых близких друзей. В беседе с журналистами Рита Ора поделилась историей о том, как выбирала свое свадебное платье.
Свадьба прошла в их загородном доме. Программа мероприятия была составлена всего за две недели. Рита Ора выбрала для церемонии платье Tom Ford, которое дополнила украшениями Lorraine Schwartz.
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