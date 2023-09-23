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Рита Ора в двух словах описала своего мужа Тайку Вайтити

Певица Рита Ора на шоу Watch What Happens Live в разговоре с ведущим Энди Коэном описала своего мужа Тайку Вайтити в двух словах.

Рита Ора в двух словах описала своего мужа Тайку Вайтити
© Газета.Ru

«Просто... просто... бог секса», — высказалась Ора.

Весной 2023 года Рита Ора и Тайка Вайтити стали героями австралийской версии журнала Vogue. В интервью пара впервые рассказала о своей тайной свадьбе. По словам супругов, они устроили небольшое торжество в своем доме в Лос-Анджелесе, куда пригласили только самых близких друзей. В беседе с журналистами Рита Ора поделилась историей о том, как выбирала свое свадебное платье.

Свадьба прошла в их загородном доме. Программа мероприятия была составлена всего за две недели. Рита Ора выбрала для церемонии платье Tom Ford, которое дополнила украшениями Lorraine Schwartz.

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