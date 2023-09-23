Рита Ора в двух словах описала своего мужа Тайку Вайтити

Певица Рита Ора на шоу Watch What Happens Live в разговоре с ведущим Энди Коэном описала своего мужа Тайку Вайтити в двух словах.

Весной 2023 года Рита Ора и Тайка Вайтити стали героями австралийской версии журнала Vogue. В интервью пара впервые рассказала о своей тайной свадьбе. По словам супругов, они устроили небольшое торжество в своем доме в Лос-Анджелесе, куда пригласили только самых близких друзей. В беседе с журналистами Рита Ора поделилась историей о том, как выбирала свое свадебное платье.