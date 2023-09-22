Супермодель Алессандра Амбросио вышла на публику в мини-платье

42-летняя Алессандра Амбросио выбрала для выхода блестящее мини-платье с пышной юбкой и глубоким декольте. Образ дополнили высокие черные сапоги на высоких каблуках.

Модели сделали укладку с голливудскими локонами и вечерний макияж со стрелками. Алессандра Амбросио сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret.

Сегодня бывший ангел Victoria's Secret является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren. Супермодель также попробовала себя в качестве актрисы, сыграв эпизодическую роль в фильме "Казино Рояль" про Джеймса Бонда, в картине "Здравствуй, папа, Новый год" и сериале "Сплетница".