Кристина Асмус продолжает стебать Александра Петрова за его свадьбу
Несколько дней назад стало известно о женитьбе российского актера Александра Петрова. В своих социальных сетях мужчина опубликовал пост с фотографиями из ЗАГСа, которые подписал трогательными предложениями.
«Познакомились случайно. 10 сентября поженились. Она не привыкла к публичности, не мучайте ее», — написал Петров.
Кристина Асмус является близкой подругой актрисы Стаси Милославской. Стася долгое время встречалась с Александром, однако, заветной слов «выходи за меня» так и не дождалась. Кристина решила выступить в роли защитницы своей подруги и теперь не упускает возможности, чтобы не подшутить над Александром.
«Да, мы с мастером тоже познакомились случайно. В салоне. И в общем-то, через несколько минут покрасились. Она не публичный человек, пожалуйста, не мучайте ее вопросами, что это за цвет», - сказала Асмус у себя в социальных сетях.
Сам же Александр Петров никак не реагирует на шутки со стороны Кристины. Как долго подобный «стеб» будет продолжаться — неизвестно. Одно стоит подметить, что Асмус явно таким образом поднимает свое настроение. Признавайтесь, а вы любите подшучивать над бывшими своих подруг?