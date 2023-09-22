Дочь Мадонны появилась на вечеринке в прозрачном наряде

Дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон вышла в свет в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

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26-летняя знаменитость появилась на вечеринке Vogue Fashion Night Out в Мадриде в облегающем платье с принтом в японском стиле. На размещенных кадрах видно, что через полупрозрачную ткань наряда видно тело манекенщицы, без бюстгальтера. В качестве обуви она выбрала кожаные черные ботинки.

Модель держала в руках сумку с цепью, а из украшений выбрала кольца и небольшие серьги. В то же время волосы она распустила, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках.