Звезда «Универа» показала фигуру в нижнем белье

Актриса Наталья Рудова, наиболее известная по ролям в сериалах "Татьянин день" и "Универ", показала фигуру в нижнем белье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Звезда "Универа" позировала перед камерой в кружевных белых стрингах. Наталья Рудова продемонстрировала рельефный пресс и стройные ноги. Она также показала часть интерьера спальни. Наталья Рудова часто рассказывает поклонникам о том, как следит за фигурой.

Весной 2023 года она отказалась от сладкого алкоголя и мучного. Тогда знаменитости удалось похудеть на 4 кг за 2 месяца. В феврале 2023 года Рудова признавалась, что страдает расстройством пищевого поведения. Из-за стресса она набрала 10 кг. Наталья Рудова ни разу не была замужем и у нее нет детей.