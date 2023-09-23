Башаров решил жениться на молодой актрисе

Марат Башаров по уши влюблен в молодую актрису Асю Борисову. Артист хочет окольцевать девушку, несмотря на свое прошлое.

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Год назад Марат Башаров рассекретил отношения с молодой актрисой Асей Борисовой. Если поначалу актёр тщательно скрывал свой роман с девушкой, то сейчас мужчина с удовольствием делится подробностями личной жизни. Кроме того, Башаров готов сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной. Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» однажды уже был дважды женат, но эти браки скандально разрушились. Артист злоупотреблял алкоголем и избивал своих жён. Однако в этот раз Марат уверен, что все будет по-другому.

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«У меня случилась любовь с первого взгляда. Предложение еще не сделал, но думаю. Хоть и говорят, что на одни и те же грабли не надо наступать, а я буду! Уверен, что на этот раз будут душевные, мягкие, красивые, семейные грабельки», — отметил Марат Башаров в студии программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Ведущий программы поинтересовался, не боится ли Ася его прошлого. Башаров ответил, что с Борисовой у него совсем другие отношения и однажды он уже раскаялся в своих действиях и впредь не собирается их совершать.

«Как говорится, волков бояться — в лес не ходить. Мы не раз об этом говорили с Асей. Думаю, она мне очень верит, во-первых. А во-вторых, в 2019 я обо всем открыто рассказал. Это было каким-то очищением. Я попросил прощения — и Бог послал мне такое сокровище как Ася. Надеюсь, больше таких ошибок повторять не буду», — признался телеведущий.

Артист также рассказал о том, как познакомился со своей девушкой. Их первая встреча произошла на работе. «Я пошел на репетицию, слышу, музыка играет, что-то такое происходит. Совершенно случайно я заглянул и увидел девушку, которая смотрела в щель в двери и улыбнулась. Я испугался, закрыл дверь, сказал: «Извините». Пошел на улицу, а потом снова вернулся к двери, снова открыл ее, и она мне: «Здравствуйте!». Я пошел спрашивать, кто это. «Так это Аська, ты что Аську не знаешь?!» — «Первый раз вижу!». И я понял, что я должен с ней познакомиться, потому что это, наверное, была любовь с первого взгляда», — поделился актёр.