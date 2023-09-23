Проклова поделилась, как она отметила юбилей в горах

В начале сентября российская артистка отпраздновала свое 70-летие.

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Однако актриса решила не устраивать великолепное празднование и предпочла провести этот день в узком кругу близких.

В интервью порталу MSK1.RU заслуженная артистка рассказала, что юбилей отметила в своем доме в Сочи. Ее дочь Полина и близкая подруга приехали к ней, и все вместе они устроили вечеринку в домашней обстановке.

"Нам было очень хорошо. Раньше я часто отмечала свои юбилеи с множеством гостей и подарков, но сейчас я захотела провести этот день с самыми близкими", - поделилась Елена Проклова.

По ее словам, юбилей - это время, когда мы делаем некие выводы и анализируем прошлое, поэтому в этот день ей не хотелось особого внимания.

Актриса также призналась, что всегда мечтала стать той старушкой, которой сейчас является. Она пояснила, что достигла возраста, когда не нужно никому что-то доказывать и можно просто жить по своему усмотрению.