Бывшая невеста Петрова впервые прокомментировала его внезапную свадьбу

На прошлой неделе стало известно о том, что Александр Петров женился. Однако его женой стала совсем не Стася Милославская, с которой он был в отношениях три года. Оказывается, пара рассталась, а публика даже не подозревала об этом. Летом Петров познакомился с 22-летней девушкой по имени Виктория. «Мы познакомились случайно на улице. И вообщем-то через несколько встреч просто поженились. Сразу все поняв. Вика — не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности, работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьей, не мучайте ее, прошу, мы любим друг друга. Виктория Александровна Петрова — моя жена! Я счастлив!», — сообщил Александр.

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Тем временем, Стася Милославская очень расстроена из-за того, что ее бывший партнер женился на первой встречной, в то время как ей обещал счастливое будущее три года. Актрису поддерживали ее подруги — Саша Бортич и Кристина Асмус. Сейчас девушка с иронией относится к новому статусу Петрова. На днях Милославская поделилась новым черно-белым снимком, на котором улыбается и отводит взгляд в сторону. Кадр прокомментировал Дмитрий Караневский: «Вот бы случайно встретить вас на улице». Актрису рассмешила шутка знакомого. «Дима, я сейчас умру. Но только при условии, что вы из полной семьи!», — ответила девушка.