Оскандалившаяся Исинбаева подалась в кулинарные блогеры

Елена Исинбаева решила, что печь булки у нее получается на отлично.

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Минувшим летом стало известно, что российская спортсменка перебралась на остров Тенерифе, входящий в систему Канарских островов. Интересно, что в 2012 году Исинбаева стала официальным доверенным лицом Путина на выборах президента России. Ко всему прочему, российская олимпийская чемпионка в прыжках с шестом сотрудничала с Министерством обороны. За это она получила воинское звание майора российской армии.

Ранее выяснилось, что олимпийская чемпионка, после долгих лет сотрудничества с РФ, после внесения поправок в Конституцию, она является не гражданкой России, а гражданином мира. Также она работает в Международном олимпийском комитете, который запрещает спортсменам выступать под российским флагом. Из-за этого, на Исинбаеву обрушилось много критики. Правда, это мало волнует женщину.

«Я человек мира! Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю…», — заявила Елена. Интересно, что в России она не живет с 2022 года.

Спортсменка не выходила на связь с поклонниками целый год. А сейчас она решила стать блогером. Елена Исинбаева балует своих домочадцев вкусными десертами, а рецепты записывает на видео и выкладывает в сеть. На днях она поделилась рецептом десерта Тирамису. Кроме того, она пообещала, что заведет новую страницу в запрещенной социальной сети. По ее словам, новый профиль будет логичным структурированным.