Блогер Айза назвала Гуфа своим любимым бывшим и призвала поздравить его

Блогер Айза в своем Telegram-канале назвала рэпера Гуфа своим любимым бывшим возлюбленным и напомнила про его день рождения. Она также опубликовала архивные снимки с бывшим мужем.

"Сегодня у моего любимого бывшего праздник - день рождения. Будем скоро поздравлять с Сэмом, и вы не забудьте", - написала Айза.

Айза и Гуф поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях. Она назвала их брак нездоровым.

Айза была также замужем за бизнесменом Дмитрием Анохиным. В 2016-м у них родился сын Элвис. В 2020-м пара развелась. В 2021-м Долматов женился на модели Юлии Королевой. Спустя год у них родилась дочь Тина. 24 апреля 2023 года Гуф заявил, что разводится с женой, в мае пара воссоединилась. 28 июня музыкант опубликовал личную переписку с супругой, в которой она заявляет об окончательном разрыве с артистом.