«Мы боялись, что он потеряет все»: маму Бекхэма шокировал его роман с певицей

После появления Виктории в жизни Дэвида Бекхэма, его мировоззрение изменилось на 180 градусов. Это заставило волноваться его близких.

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Дэвид и Виктория Бекхэм уже более двадцати лет вместе. Будущие супруги познакомились после футбольного матча. Тогда спортсмен боялся попросить номер телефона у певицы и она взяла все в свои руки, написав номер на билете. Футболист и модный дизайнер воспитали четверых детей. Сейчас семья Бекхэмов одна из самых крепких пар в зарубежном шоу-бизнесе. Однако в самом начале их отношений некоторые переживали, что этот союз не приведет ни к чему хорошему.

Мама Дэвида, Сандра Бекхэм, очень боялась, что ее сын окунется с головой в отношения и перестанет строить карьеру. Свои переживания она не стала скрывать от сына. «Мы боялись, что он потеряет всё, ради чего работал. Потому что футбол всегда был на первом месте, а потом внезапно всё изменилось», — говорила Сандра. Дэвид и Виктория пытались как можно дольше скрывать отношения. «Мы встречались на автостоянках, и это не так уж плохо, как кажется», — однажды шутила Виктория.