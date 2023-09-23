«Мы боялись, что он потеряет все»: маму Бекхэма шокировал его роман с певицей
После появления Виктории в жизни Дэвида Бекхэма, его мировоззрение изменилось на 180 градусов. Это заставило волноваться его близких.
Дэвид и Виктория Бекхэм уже более двадцати лет вместе. Будущие супруги познакомились после футбольного матча. Тогда спортсмен боялся попросить номер телефона у певицы и она взяла все в свои руки, написав номер на билете. Футболист и модный дизайнер воспитали четверых детей. Сейчас семья Бекхэмов одна из самых крепких пар в зарубежном шоу-бизнесе. Однако в самом начале их отношений некоторые переживали, что этот союз не приведет ни к чему хорошему.
Мама Дэвида, Сандра Бекхэм, очень боялась, что ее сын окунется с головой в отношения и перестанет строить карьеру. Свои переживания она не стала скрывать от сына. «Мы боялись, что он потеряет всё, ради чего работал. Потому что футбол всегда был на первом месте, а потом внезапно всё изменилось», — говорила Сандра. Дэвид и Виктория пытались как можно дольше скрывать отношения. «Мы встречались на автостоянках, и это не так уж плохо, как кажется», — однажды шутила Виктория.
Конечно, всю жизнь скрываться от прессы не удалось и в скором времени папарацци заметили парочку. «Забавно, когда в город приезжает цирк, правда? Если только ты не участвуешь в этом. Но мы просто продолжали идти», — отметила дизайнер. Спустя годы, прожитые вместе, они пережили многое. В этом году супруги отметили 24-ю годовщину свадьбы. У пары четверо детей: 24-летний Бруклин, 21-летний Ромео, 18-летний Круз и 12-летняя Харпер.