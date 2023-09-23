Самбурская снялась в горячей фотосессии — подписчики в восторге

Когда Настасья Самбурская делится очередной фотосессией а-ля «осторожно, горячо!», ее подписчики приостанавливают споры в комментариях. И поклонники, и даже хейтеры актрисы соглашаются, что ей подходит любой образ и в каждом новом она выглядит сексуальнее прежнего. И новая съемка не стала исключением.

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На свежих кадрах звезда «Универа» позирует на черном авто в обтягивающем платье того же цвета и с новой для себя прической — каре. Лук дополнил макияж в тон — total black, получается. «На данном фото в коротком парике и облегающем платье принимаю сексуальные позы, параллельно протирая пыль со стены, капота и сидений ретроавтомобиля», — подписала фото Самбурская.

Комментаторы, надо признать, на комплименты не скупились. Вот некоторые из них: «Такая приятная, высокодуховная отстраненность... Смесь Онна-оябун (женщина-якудза. —Прим. Super) и Джеймса Бонда», «Ты можешь покорить мир», «Вы всегда красивы, но это просто огонь», «Настасья — самая шикарная дама на планете».

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