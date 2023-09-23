Появились подробности отношений ДиКаприо с 25-летней моделью

Зря мы следили за перипетиями тайных отношений Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид: голливудский Казанова уже нашел себе новую спутницу — итальянскую модель Витторию Черетти. Впервые пару застали за поцелуями в ночном клубе на Ибице в начале августа, а после подловили еще на нескольких свиданиях в США. Кстати, актер себе не изменяет — девушке 25 лет. Но шутки в сторону: близкие Лео уже как-то рассказывали, что его задевают подколки на тему отношений с молодыми моделями. Возможно, поэтому с Витторией он планирует нечто более серьезное, чем просто летний роман.

© Super.ru

Инсайдер, близкий к паре, рассказал изданию PageSix, что несмотря на короткий срок отношений, у них уже все серьезно: «За последние несколько месяцев они провели довольно много времени вместе, и им нравится узнавать друг друга на более глубоком уровне». Более того, Лео буквально очарован итальянкой и уже называет ее своей девушкой. Что ж, надеемся, Виттория сможет наконец снять «проклятие 25»: очень уж хочется наконец-то увидеть Лео в роли счастливого семьянина. Но пока что-то верится с трудом.