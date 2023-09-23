Карди Би пожаловалась на неадекватных поклонников в соцсетях
Рэперша Карди Би пожаловалась на неадекватных хейтеров в соцсетях, которые пытаются испортить ей настроение. Об этом пишет HipHopDX.
«Я чувствую, что люди в социальных сетях чертовски безумны, и я чувствую, что они сведут меня с ума. Есть целая куча людей, которые учились в классах для отсталых, и они не заставят меня чувствовать себя как они. Я просто хочу избавиться от этого», — высказалась Карди Би.
В конце июля в сети появилось видео с концерта Карди Би. В ролике видно, как одна из посетительниц концерта вылила на рэпершу напиток из своего стакана. Карди Би, не задумываясь, швырнула в нее микрофон в ответ. Большинство поклонников поддержали исполнительницу, которая попыталась прекратить фанатскую тенденцию бросать предметы в артистов.
«Она сделала то, что должна была»; «Эта практика отвратительна. Надеюсь, что так будет с каждым», — написали в комментариях.
Ранее Мик Джаггер признался, что Маккартни понравилось играть панковскую мелодию.