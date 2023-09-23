Исполнительница Азиза призналась, что уже почти год живет без супруга. Тем не менее, певица не испытывает грусть из-за одиночества, пока ее муж в отъезде, так как у нее достаточно внимания со стороны ухажеров. Об этом она заявила в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Артистка сказала, что ее муж уехал в Италию и уже девять месяцев там. У нее, мол, есть свои поклонники — люди, которые ценят, уважают и любят ее. Они хорошо проводят время вместе, гуляют на озере, особенно пока еще тепло, и устраивают романтические вечера.

Азиза подчеркнула, что ее отношения с Алессандро складываются отлично, и он не испытывает ревности по отношению к ней. Она отметила, что Алессандро доверяет ей.

"Что такое грех? Для меня грех — это, когда ты теряешь самого себя, свою связь с Богом или Бога в себе. А все остальное - не грех", — высказалась звезда.