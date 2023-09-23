Девушка Ди Каприо появилась на показе в «голом» платье

Модель Виттория Черетти появилась на Неделе моды в Милане в откровенном образе. Об этом сообщает Daily Star.

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25-летняя девушка актера Леонардо Ди Каприо посетила вечеринку Luigi & Iango во дворце Palazzo Reale. Для выхода на публику она выбрала "голое" платье без нижнего белья. Талию подчеркнула ткань с красной брошью. Черетти сделали лаконичную укладку и макияж с широкими стрелками.

В мае 2023 года впервые появились слухи о романе актера и модели, когда их засняли вместе на прогулке в Каннах. Затем Ди Каприо и Черетти вместе появились на вечеринке в честь дня рождения дизайнера Рикардо Тиши. В начале июня таблоиды писали о романе Леонардо Ди Каприо с 28-летней фотомоделью Нилам Гилл.