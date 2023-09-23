Честейн поддержала Тернер на фоне развода

Актриса Джессика Честейн поддержала свою коллегу Софи Тернер на фоне развода с певцом Джо Джонасом. Об этом сообщает New York Post.

© Газета.Ru

46-летняя Честейн выразила поддержку своей 27-летней подруге, ретвитнув в Twitter пост писательницы Роксаны Гей.

«То, как Джо Джонас просчитался со своей популярностью, открыто манипулируя пиаром, особенно когда Север все помнит, — это поразительно», — написала Гей, намекая на роль Королевы Севера, которую Тернер сыграла в сериале «Игра престолов». Она также осудила Джонаса за то, что он удерживал у себя двоих детей от Тернер.

Честейн подписала свой репост словом «прорицательница», обращаясь к Гей и соглашаясь с ней.

Софи Тернер и Джессика Честейн играли в фильме 2019 года «Темный Феникс». Честейн была гостьей второй свадебной церемонии Джонаса и Тернер во Франции в июне 2019 года.

3 сентября стало известно, что Тернер и Джонас разводятся. Спустя несколько дней инсайдер из окружения пары заявил, что Джо Джонас подал на развод с Софи Тернер из-за ее «постоянных вечеринок». Затем в прессе появились слухи о том, что Тернер страдала от послеродовой депрессии, а выходить в свет ее заставлял муж.

В иске Тернер, поданном в четверг, 21 сентября, в суд Манхэттена, содержится требование немедленного возвращения детей, незаконно вывезенных или незаконно удерживаемых. Причем юридическая команда Тернер утверждает, что незаконное удержание началось в среду, 20 сентября. После этого Тернер сфотографировали на прогулке с дочкой.