Лурдес Леон вышла на публику в платье с открытыми плечами

Дочь Мадонны Лурдес Леон посетила вечеринку Vogue Fashion Night Out в Мадриде. Об этом сообщает Daily Mail.

© Газета.Ru

26-летняя модель выбрала для выхода облегающее прозрачное платье с принтом и открытыми плечами, которое она надела без лифчика. Образ дополнили черные стринги, кожаные ботинки, сумка с цепочкой, кольца и серьги. Волосы она распустила и сделала нюдовый макияж.

Лурдес Леон пошла по стопам своей знаменитой матери. В августе прошлого года она дебютировала как певица под псевдонимом Lolahol. Девушка уже представила две песни «Lock & Key» и «C***radiction», а также клипы на них.

Отец Лурдес — персональный фитнес-тренер и актер Карлос Леон, с которым Мадонна встречалась в конце 90-х. Помимо дочери, у певицы есть 22-летний сын Рокко от режиссера Гая Ричи, а также четверо приемных детей: 17-летний Дэвид, 16-летняя Мерси, 10-летние Стелла и Эстер.