Балерина Анастасия Волочкова публично заявила о любимом мужчине
Анастасия Волочкова, известная балерина, вновь делится деталями своей романтической жизни, сняв завесу тайны в интервью для Teleprogramma.pro. По словам Анастасии, она нашла новую любовь и чувствует себя счастливой в обществе нового мужчины.
"Рядом со мной всегда есть любимый человек. Мое новое шоу не зря называется 'Одержимость'. Каждый из нас чем-то одержим. Вот я одержима любовью, творчеством, сексуальностью. А еще – добротой и светом. Как только у меня заканчиваются одни романтические отношения – тут же начинаются новые," – рассказала балерина.
Она поделилась, что не переносит одиночества и всегда находит себе компанию красивых мужчин. Относительно своей текущей любви, Анастасия уточнила, что они дружили более семи лет и с течением времени дружба переросла в чувства.
На вопрос о том, счастлива ли она рядом с этим человеком, Волочкова ответила утвердительно.
"Я люблю и любима. Я в прекрасной форме – многим на зависть", – резюмировала звезда.
Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова рассказала о личной жизни.