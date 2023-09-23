Волочкова публично заявила о любимом мужчине

"Рядом со мной всегда есть любимый человек. Мое новое шоу не зря называется 'Одержимость'. Каждый из нас чем-то одержим. Вот я одержима любовью, творчеством, сексуальностью. А еще – добротой и светом. Как только у меня заканчиваются одни романтические отношения – тут же начинаются новые," – рассказала балерина.