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Балерина Анастасия Волочкова публично заявила о любимом мужчине

Анастасия Волочкова, известная балерина, вновь делится деталями своей романтической жизни, сняв завесу тайны в интервью для Teleprogramma.pro. По словам Анастасии, она нашла новую любовь и чувствует себя счастливой в обществе нового мужчины.

Волочкова публично заявила о любимом мужчине
© globallookpress.com

"Рядом со мной всегда есть любимый человек. Мое новое шоу не зря называется 'Одержимость'. Каждый из нас чем-то одержим. Вот я одержима любовью, творчеством, сексуальностью. А еще – добротой и светом. Как только у меня заканчиваются одни романтические отношения – тут же начинаются новые," – рассказала балерина.

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Она поделилась, что не переносит одиночества и всегда находит себе компанию красивых мужчин. Относительно своей текущей любви, Анастасия уточнила, что они дружили более семи лет и с течением времени дружба переросла в чувства.

На вопрос о том, счастлива ли она рядом с этим человеком, Волочкова ответила утвердительно.

"Я люблю и любима. Я в прекрасной форме – многим на зависть", – резюмировала звезда.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова рассказала о личной жизни.

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