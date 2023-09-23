Zivert повысила гонорар в четыре раза после отъезда звезд из РФ

Многие российские звезды на фоне отъезда конкурентов из России и конца пандемии резко подняли гонорары на свои выступления. В частности, певица Zivert запрашивает за концерт уже не 1 млн рублей, а 4 млн рублей, пишет "Телепрограмма".

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По данным СМИ, сейчас хиты певицы активно крутят по российским радиостанциям, а за последний свой концерт в Екатеринбурге она получила 3,5 млн рублей.

Поднял цены на корпоративы и рэпер Баста - в 2020 году гонорар за выступление певца составлял 5 млн рублей, сейчас же концерт рэпера оценивают в 6-8 млн рублей. Виной всему - кресло наставника шоу "Голос", которое принесло Басте дополнительную популярность на телевидении.

В 2,5 раза выросла стоимость выступления Леонида Агутина - теперь он зарабатывает по 5 млн рублей за концерт.