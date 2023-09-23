Собчак отреагировала на слухи о беременности

Кажется, о том, беременна ли Ксения Собчак, скоро начнут гадать по цветам — как в старой детской игре «Любит — не любит». И хотя сама бывшая ведущая «Дома-2» уже опровергала информацию о скором появлении второго ребенка снимками в купальнике, убедить всех поклонников (а уж тем более хейтеров) ей не удалось.

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«Ну и кто мешает опубликовать старое фото?» — рассуждали они. В общем, пришлось снова комментировать слухи о своем положении.

На днях Собчак побывала на YouTube-шоу The DS' Show и подчеркнула: ребенка она не ждет.

«Нет, я не беременная, это последствия лета. Это я просто хорошо ела спагетти», — разоткровенничалась она.

Ведущая, которая подарила Ксении национальный казахский костюм, призналась, что и сама поверила слухам — и даже пыталась выведать у коллеги-журналистки, на каком месяце находится знаменитость, ну чтобы не ошибиться с размером.