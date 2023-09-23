SHAMAN рассказал, почему долго не афишировал отношения со второй женой

Певец Ярослав Дронов, широко известный как SHAMAN, рассказал, почему долгое время не афишировал свои отношения со второй супругой Еленой Мартыновой, хотя они вместе уже в течение пяти лет.

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"В нашем кругу общения все с самого начала были в курсе. Просто повышенное внимание ей некомфортно. Это большой стресс. Быть публичным человеком - тоже работа. И от этого тоже можно устать", - пояснил SHAMAN.

"Мы, скажем так, официально "расчехлились" потому, что пошли какие-то слухи, сплетни, небылицы. Такие, которые даже я со своей богатой фантазией не смог бы придумать. Поэтому просто расставили всё на свои места", - приводит aif.ru слова Дронова.

Год назад Мартынова впервые опубликовала фотографию, где она улыбается в объятиях Ярослава. Картинку она подписала признанием в любви к супругу, отметив, что знакомство с ним "перевернуло её жизнь и сознание", так как он сразу "поразил её внутренним светом, бескомпромиссной искренностью, глубиной и масштабом личности, а также безошибочным умением отделять зерна от плевел".