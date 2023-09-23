Новое лицо Виктории Бони высмеяли в Сети — телеведущая отреагировала неожиданно

Пластическая операция Виктории Бони уже стала едва ли не главным событием года и породила немало мемов. Телеведущую уже успели сравнить и Инстасамкой, и с Олегом Монголом... А тут вообще появилось шуточное видео, автор которого якобы разоблачил, как выглядит селебрити после хирургического вмешательства.

К удивлению подписчиков, уже которую неделю наблюдающих за тем, как набирают скорость эмоциональные качели Виктории, телеведущая на шутку отреагировала положительно. Она не только репостнула видео, но и добавила собственный комментарий.

«Так нечестно. Я не давала разрешения на публикацию моего лица», — написала Боня у себя в сторис.

А самого создателя даже порадовала сообщением в директ: «Прям в точку».

Соцсети

Хорошо, что Виктории, которой, по словам звездного хирурга Тимура Хайдарова, еще предстоит послеоперационная депрессия, есть над чем посмеяться. Все-таки на фоне такой интернет-шумихи, да еще и не всегда позитивной, юмор и поддержка поклонников очень важны.

Кстати, напомним, что не так давно Боне подкинули идею показать результат пластики у голливудского доктора в закрытой группе — селебрити решила делать это за деньги. Надеемся, автор этого видеоролика свой доступ к эксклюзиву уже отработал!