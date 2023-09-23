Актриса Джессика Альба появилась на публике с мужем
Голливудская актриса Джессика Альба посетила премию Beverly Arts Icon Awards вместе с мужем, кинопродюсером Кэшем Уорреном. Об этом сообщает Daily Mail.
Звезда "Фантастической четверки" позировала в черно-белом платье в пол. Наряд украшала различная тесьма и крупный бант на талии. Образ дополнила лаконичная сумка на цепочке. Ее супруг предпочел строгий смокинг с бабочкой.
Пара редко появляется на публике вместе, а в августе Кэш Уоррен рассказывал, что уже расставался с женой. Джессика Альба и ее супруг кинопродюсер Кэш Уоррен вместе с 2004 года, они познакомились на съемках "Фантастической четверки".
В 2008 году у пары родилась дочь Онор Мари, за первые фотографии ребенка журнал "OK!" заплатил актрисе 1,5 миллиона долларов. В 2011 году Джессика Альба во второй раз стала матерью, на свет появилась девочка Хэвен Гарнер. А в июле 2017 года стало известно о третьей беременности артистки, и 31 декабря 2017 года она родила сына Хэйса.