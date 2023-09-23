Дочь супермодели 1990-х впервые вышла на подиум

Дочь супермодели 1990-х Кристи Тарлингтон впервые вышла на подиум
Дочь супермодели 1990-х Кристи Тарлингтон, Грейс Бернс впервые вышла на подиум в рамках Недели моды в Милане. Об этом сообщает Instyle.
19-летняя дочь Кристи Тарлингтон Грейс Бернс стала моделью на показе весенне-летней коллекции Alberta Ferretti. Грейс Бернс вышла на подиум в облегающем платье с цветочным принтом и вырезом на одно плечо. Образ дополнили босоножки на высоких каблуках. Волосы ей уложили назад и сделали нюдовый макияж.
До своего дебюта на подиуме в Милане модель принимала участие в съемках для брендов Caroline Herrera, Homme Girls, Muse Magazine, Pop Magazine и Perfect.
В сентябре супермодели 1990-х Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста позировали для обложки американского и британского Vogue. За стилизацию топ-моделей отвечал главный редактор британского Vogue Эдвард Эннифул, который вскоре покинет свой пост, чтобы стать глобальным творческим и культурным советником Vogue. Фотографировал супермоделей Рафаэль Паваротти.