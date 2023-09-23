Дочь супермодели 1990-х впервые вышла на подиум

Дочь супермодели 1990-х Кристи Тарлингтон, Грейс Бернс впервые вышла на подиум в рамках Недели моды в Милане. Об этом сообщает Instyle.

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19-летняя дочь Кристи Тарлингтон Грейс Бернс стала моделью на показе весенне-летней коллекции Alberta Ferretti. Грейс Бернс вышла на подиум в облегающем платье с цветочным принтом и вырезом на одно плечо. Образ дополнили босоножки на высоких каблуках. Волосы ей уложили назад и сделали нюдовый макияж.

До своего дебюта на подиуме в Милане модель принимала участие в съемках для брендов Caroline Herrera, Homme Girls, Muse Magazine, Pop Magazine и Perfect.