Настя Ивлеева ответила на обвинения в чрезмерной худобе

Появление Насти Ивлеевой на миланском показе Prada вызвало настоящий скандал. Поклонники, прежде уверявшие блогера, что любят ее в любом весе и с любыми формами, накинулись на девушку с критикой из-за чрезмерной худобы.

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Кто-то даже не постеснялся обвинить ее в использовании популярного лекарства для лечения диабета, к которому нередко прибегают знаменитости ради избавления от нежелательных килограммов. Впрочем, у звезды «Орла и решки» нашлись и защитники: так, за Настю эмоционально вступился стилист Александр Рогов.

Ивлеева — известный факт — девушка простая, однако способы для борьбы с критиканами предпочитает изощренные. Вместо громких оправданий в сторис и конфликтов с недоброжелателями она решила подлить масла в огонь и поделилась крайне провокационным рилсом. На видео Ивлеева в оверсайз-футболке и кружевных шортах демонстративно курит и хвастается результатами похудения. «Худела для роли, курю тоже для роли», — написала она в Инстаграме*.

Подписчики свою Настюшку-опасность тут же закидали восторженными эмодзи и вопросами, как же все-таки ей удалось достичь модельных параметров. Без традиционных «красотка» и «королева» тоже не обошлось, кстати.

В общем, шалость явно удалась. Вот только с курением точно надо завязывать — такая ответочка хейтерам может обернуться серьезным бумерангом. Почему, вместе с врачом разбирались здесь.