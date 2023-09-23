Юлия Ковальчук похвасталась невероятным уловом

Миниатюрная певица Юлия Ковальчук в солнечные выходные отправилась на рыбалку. Звезде повезло и она поймала рыбину невероятного размера, о чем рассказала в своей социальной сети.

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У каждого человека есть какое-то хобби, которому он посвящает свободное время. Кто-то покоряет горные вершины, кто-то занимается рукоделием, а Юлия Ковальчук очень любит рыбалку. Выходные певица с семьей частенько проводит время у водоемов с удочкой, чтобы насладиться тишиной и возможным клевом.

Ранее звезда признавалась, что все детство провела с папой на рыбалке, поэтому такое увлечение для нее привычно. Порой она рыбачит прямо в поселке, где живет, — там есть озеро, однако что-то поймать там непросто.

Сегодня звезда тоже решила провести время на природе и занялась тем, что умеет не хуже, чем петь и танцевать. Результатом стал шикарный улов, которым может похвастаться далеко не каждый рыбак. Ковальчук опубликовала снимок с результатом субботнего дня — огромной рыбиной (судя по всему породы осетровых), которая немного меньше в длину, чем рост самой Юлии. Фанаты в восторге, как и сама певица.