Не скучно! Катерина Шпица рассказала о новом увлечении

Очаровательная Катерина Шпица несколько часов назад похвасталась миниатюрной фигурой в купальнике, а заодно и рассказала об увлечении последних нескольких месяцев.

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Актриса Катерина Шпица всегда могла похвастаться миниатюрными формами, при этом выглядит звезда гораздо младше своего паспортного возраста, особенно удивляет ее точеная стройная фигура. Катерина без стеснения может себе позволить не только надеть крошечное бикини на пляже, но и спокойно в нем сфотографироваться, восхитив публику. При этом, хотя фигура досталась звезде от природы, она уделяет время физической активности. Недавно Катерина занялась плаваньем и тренируется с профессионалом.

«Узнала уже много нюансов о технике плавания разными стилями. Я и раньше плавала всеми, включая баттерфляй, но теперь делаю это по правилам, и так это интересно! У обычного кроля столько моментов! И я почти научилась быстро делать «полицейский разворот» через сальто в воде, но он, оказывается, применяется в основном в кроле, в остальных надо по особым правилам коснуться руками борта, и только потом менять направление», — поделилась тонкостями актриса.

Также звезда добавила рассказ фактом, который узнала от тренера. Оказывается, часовое активное занятие плаванием сжигает 800 калорий против 400 калорий за тот же час в спортзале. При этом плаванье задействует все группы мышц. Катерина призналась, что ей очень нравится новое занятие и ей совсем не скучно.