Ирина Шейк в мужском костюме с «голым» лифом пришла на выставку

Российская супермодель Ирина Шейк посетила открытие выставки Unveiled в Милане. Снимками с открытия она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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В пятницу, 22 сентября, состоялось открытие выставки дуэта фэшн-фотографов Луиджи Мурену и Янго Хенци. Ирина Шейк выбрала для вечера строгий костюм с мужского плеча, который дополнила "голым" лифчиком и чокером из страз. Волосы ей уложили назад и сделали нюдовый макияж. Завершили образ ботинки и белые носки.

В начале лета в таблоидах появилась информация о том, что Ирина Шейк начала встречаться с бывшим мужем модели Жизель Бюндхен, футболистом Томом Брэди. С тех пор пара неоднократно попадала в объективы папарацци.