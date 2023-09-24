«У меня брови осыпались». Айза рассказала о последствиях COVID

«У меня брови осыпались». Айза рассказала о последствиях ковида
Айза обычно часто делилась с поклонниками секретами красоты, показывала, какие процедуры предпочитает. Но в последнее время редко можно увидеть ее свежие фото, а прямые включения она предпочитает проводить без своего присутствия в кадре.
Оказывается, Айза на данный момент недовольна своей внешности. Во-первых, из-за постоянной стройки на ее вилле она просто не успевает следить за собой. Ну а главное, Айза переболела ковидом.
«Это было жестко и прям что-то новенькое», — призналась она и показала зримые последствия на лице. «У меня брови осыпались после болезни(( Прям очень много волос выпало», — прокомментировала Айза изменения во внешности.