«Забудь мой номер». Отец Даны Борисовой отказался с ней общаться
Дана Борисовна намедни стала героиней программы, где она смогла все о своих предках до XVII века. Для самой телеведущей многие вещи стали настоящим открытием, ей было интересно узнать столько нового о собственном происхождении.
Однако отец Даны отреагировал на выход программы странно. Он написал ей короткое письмо:
«Забудь мой номер, дай пожить без всей этой грязи для себя. Думаю, я это заслужил, твое мнение меня не интересует».
После этого отец заблокировал номер Даны, чтобы она не могла с ним больше общаться. Сама Борисова признает, что не понимает, что стало причиной такого поведения.
«А у вас в семье тоже есть такие родственники, который и так в принципе жили всю жизнь ради себя?» — обратилась она с опросом к своим поклонникам.