Лада Дэнс ждет извинений от устроившего ДТП водителя

Певица Лада Дэнс назвала в эфире шоу «Подкаст. Лаб. Неформат» глупой аварию, в которую попала в начале августа в Москве.

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Исполнительница призналась, что во время произошедшего ехала на концерт вместе с девушками со своего коллектива и знакомым водителем. Мужчина влетел на скорости 110 км/ч в две столкнувшиеся машины.

Как отмечал сам водитель, он не заметил препятствие, так как не был выставлен знак аварийной остановки, а когда увидел, то уже не успел сориентироваться.

«Он вообще не тормозил. Непристегнутая, я улетела вперед с заднего сиденья. Сотрясение мозга. Если бы улетела в лобовое, меня бы здесь не было», — заявила Дэнс.

По словам исполнительницы, она до сих пор испытывает адские боли из-за травмы. У нее также опухает нога.

«Не хочу про это рассказывать, организм все плохое быстро выключает», — отметила певица.

Дэнс добавила, что планирует получить страховые выплаты. Она также ждет извинений от водителя, который с ней не связывался после ДТП.

5 августа стало известно, что три машины столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. Всего в аварии пострадали четверо: 51-летнего водителя машины Дэнс госпитализировали с переломами ребер и позвонков. В авто находились еще две женщины, одной диагностировали перелом ребра, второй — челюсти.